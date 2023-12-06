204 новых автобуса курсируют на линии с начала 2023 года в Астане

В 2023 году были запущены 204 новых автобуса в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

— С начала 2023 года в город поставлено 289 единиц автобусов, из которых на линии курсируют 204 единиц. Дополнительно ожидается поставка 111 единиц автобусов. В новом 2024 году планируется выпустить на линию более 100 единиц новых автобусов, — ответили в компании City Transportation Systems на запрос корреспондента агентства Kazinform.

За последние 7 лет автобусный парк города обновился на более 86%. В компании City Transportation Systems отметили, что работа по обновлению автобусов, с учетом закупа нового подвижного состава перевозчиками ведется на постоянной основе. По мере поступления автобусов проводятся мероприятия по выводу из эксплуатации старых моделей автобусов.

С 2023 года количество графиков увеличено на 100 единиц, на маршрутах № 3, 5, 7, 8, 9, 12, 24, 26, 32, 35, 36, 37, 40, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 64, 70, 71, 73, 80, 302, 307, 310, 312, 314, 319.

В этом году в Астане появился новый район Нура. В City Transportation Systems ответили, как этот район обеспечивается автобусным движением.

— Район «Нура» обслуживают 46 маршрутов: 35 городских и 11 пригородных сообщений. Городские маршруты - № 1, 7, 10, 12, 17, 18, 21, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 45, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 66, 70, 84; пригородные маршруты - № 300, 301, 302, 303, 305, 308, 309, 312, 314, 320, 323, — отметили в компании.

Также запущены пять новых маршрутов:

31 августа — № 49 сообщением «Коктал-2» — «проспект Улы дала»;

31 августа — № 57 сообщением «улица Толе би» — «железнодорожный вокзал «Нурлы жол»;

28 октября — № 27 сообщением «Управление материально технического обеспечения» — ЖК «Багыстан»;

4 ноября — № 66 сообщением «ЖМ «Уркер»— «железнодорожный вокзал «Нурлы жол»;

23 ноября — № 84 сообщением «улица Рыскулбекова — проспект Улы дала»

Оптимизация схем маршрутов:

С начала года проведена работа по оптимизация четверти схем маршрутов общественного транспорта (района «Нұра») города Астаны, а именно:

№ 70 — продление до остановочного пункта «Пожарная часть»;

№ 7, 49 — добавлен остановочный пункт ЖК «Onyx» по улице Чингиза Айтматова (в направлении шоссе Коргалжын);

№ 27, 30 — добавлен остановочный пункт «Quantum STEM school» расположенный по улице ЕК-32 (в районе ЖК «Зеленый квартал») направления проспекта Туран;

№ 17, 44, 45 — добавлен остановочный пункт «ЖК Brussels» по улице Мухамедханова (в направлении проспекта Туран);

С начала года проведена масштабная оптимизация графиков движения на общественном транспорте (района «Нұра») Астаны (увеличение на 19-ти маршрутах на 56 единиц).