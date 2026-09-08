20,4 млн граждан и 6,2 млн семей: как работает Цифровая карта семьи

Как сообщил вице-президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Жанболат Данияров, Цифровая карта семьи представляет собой аналитическую информационную систему, которая агрегирует сведения из государственных информационных систем и формирует социально-экономический портрет гражданина и домохозяйства.

— Цифровая карта семьи интегрирована более чем с 24 информационными системами государственных органов и собирает порядка 55 критериев по каждому гражданину. Сегодня система охватывает практически все население Казахстана — около 20,4 млн человек, — сказал Жанболат Данияров корреспонденту агентства.

По его словам, система объединяет сведения примерно о 6,2 млн семей и оценивает уровень их благосостояния. При этом сама Цифровая карта семьи не оказывает государственные услуги и не назначает выплаты.

— На основе этой оценки государственные органы уже проактивно выходят на граждан и назначают те или иные положенные меры. Система помогает анализировать текущее состояние населения и выявлять наиболее социально уязвимые категории, — пояснил Жанболат Данияров.

В Цифровой карте семьи население распределяется по пяти категориям — от А с высоким уровнем благосостояния до Е, куда относятся наиболее уязвимые граждане. По словам вице-президента Центра развития трудовых ресурсов, в первую очередь государству необходимо обращать внимание на категории с более высоким уровнем социальной уязвимости. При этом система учитывает не только граждан, которые уже получают социальную поддержку.

— В Цифровой карте семьи охвачены даже те граждане, которые вообще не обращаются за мерами государственной поддержки, не получают выплаты или пособия. Мы видим все население Казахстана и оцениваем его социальное положение, — отметил он.

Цифровая карта семьи запущена в 2023 году и постепенно дополняется новыми модулями и функциональными возможностями. Один из последних — «Цифровое рабочее место акима», предназначенное для руководителей сельских округов, поселков и сел.

По словам Жанболата Даниярова, новый функционал позволяет акимам в режиме реального времени отслеживать социальную ситуацию на своей территории: численность социально уязвимых граждан, безработных, предпринимателей и владельцев личных подсобных хозяйств. На сегодняшний день Цифровой картой семьи охвачено более 1 900 акимов сельских округов и сел.

Вице-президент ЦРТР также сообщил, что в системе Министерства труда и социальной защиты населения из 49 государственных услуг 45 уже оцифрованы, а 28 предоставляются проактивно.

— К примеру, после рождения ребенка и регистрации актовой записи женщине автоматически направляется SMS с поздравлением и предложением оформить соответствующую выплату. Для ее получения не требуется обращаться в государственные органы и собирать документы — достаточно подтвердить согласие и указать банковский счет для перечисления средств. Государственные услуги сопровождают человека практически на протяжении всей жизни — от рождения до выхода на пенсию, — заключил Жанболат Данияров.

Ранее сообщалось, что казахстанцев могут автоматически снять с учета по безработице после трудоустройства.