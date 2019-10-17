204 актюбинские семьи получателей АСП вернули в бюджет 17 млн тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По результатам проверок 204 актюбинские семьи, получившие излишние средства по АСП, вернули в бюджет более 17 млн тенге. Об этом в ходе совещания в акимате сообщил руководитель управления занятости и соцпрограмм Ербол Данагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

По мнению Ербола Данагулова, отказ трудоспособных граждан от предлагаемой работы приводит к росту безработицы и теневой экономике. «Из 1227 семей, скрывавших доходы, приостановлены выплаты 1199, произведен перерасчет 1804, 55 - оставлены без изменений, 430 – временно приостановлены. 204 семьи, получившие излишне выплаченные средства, вернули в бюджет 17,4 млн тенге.

Из 179 индивидуальных предпринимателей, подавших заявление на получение АСП, 11- приостановили работу, 168 – не имеют дохода либо имеют минимальную заработную плату. По результатам дополнительной проверки условий жизни и определения доходов 10 семей вернули в бюджет 1405,3 тысячи тенге», - рассказал он. Руководитель управления занятости и социальных программ Ербол Данагулов сообщил, что в этом году при плане выплат АСП 5983 актюбинским семьям на сумму 4,5 млрд тенге, количество получателей увеличилось в 6,7 раза. В результате адресная социальная помощь была назначена 18 782 семьям на сумму 6,4 млрд тенге.

Аким области Ондасын Уразалин напомнил, что в соответствии с поручением Главы государства в законодательство по оказанию адресной социальной помощи были внесены изменения. «Вопросы поддержки социально-уязвимых групп находятся на особом контроле Президента. Государство принимает меры по оказанию помощи нуждающимся, 50% средств республиканского бюджета должны приходиться на социальную сферу», - подчеркнул аким области. В рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» выделено 10,4 млрд тенге. По направлению «Техническое и профессиональное образование» обучены 1085 человек, 2238 - были направлены на краткосрочное профессиональное обучение. По направлению «Развитие массового предпринимательства» по проекту «Бастау бизнес» 2151 человек обучен основам предпринимательства, 699 защитили свои бизнес-проекты, 432 из них получили финансирование. 1100 молодых предпринимателей обучились азам предпринимательства, 630 - защитили бизнес-проекты, 215 профинансированы. Стабильной работой обеспечен, а также временно трудоустроен 27 621 человек. Ондасын Уразалин считает необходимым уделить особое внимание вопросам профилактики безработицы. «Уровень безработицы в сельской местности составляет 5,3%. Управлению совместно с акимами районов необходимо принять меры по созданию постоянных рабочих мест в сельской местности и обеспечению занятости молодежи. Планировалось охватить мерами государственной поддержки почти 41 тысячу безработных, на сегодня на постоянные рабочие места трудоустроено 16,5 тысяч человек. Необходимо усилить работу в данном направлении», - поручил аким области.