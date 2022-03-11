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203 квоты по программе «Аңсаған сәби» выделили в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
11 Марта 2022, 12:18
203 квоты по программе «Аңсаған сәби» выделили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году выделили 203 квоты по программе «Аңсаған сәби», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор филиала Фонда социального медицинского страхования Лариса Гордеева на брифинге отметила, что программа работает в рамках системы ОСМС.

«В 2021 году нашей области в рамках ОСМС было выделено 217 квот по специальной программе «Аңсаған сәби». 213 женщин стали участницами и 108 - с положительным результатом. 50,7% - достаточно высокий показатель эффективности работы программы», - сказала Л.Гордеева.

Она добавила, что для участия в программе необходимо сдать все анализы в поликлинике по месту жительства. Затем с результатами обратиться в перинатальный центр к врачу-репродуктологу. Клинику, в которой будет проводиться процедура ЭКО, семейная пара может выбрать по желанию. Но у нее должен быть договор с ФСМС.

В Казахстане работают 24 центра репродуктивной медицины.

Напомним, в январе в регионе родился первый ребенок, мама которого участвовала в программе «Аңсаған сәби».

Северо-Казахстанская область   Здравоохранение   Демография   Регионы  
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