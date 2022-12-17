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203 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

17 Декабря 2022, 10:44
203 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 17 декабря лечение от коронавируса продолжают получать 2 175 человек (–2 068+ и 328 КВИ-), из них в стационарах находятся 328 пациентов, на амбулаторном – 1 847 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 14 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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