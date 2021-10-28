203,1 млн тенге выделено по программе «Ауыл – Ел бесігі» Егиндыкольскому району Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В текущем году в Егиндыкольском районе Акмолинской области реализуется программа «Ауыл – Ел бесігі», решающая проблемы сел. Из республиканского бюджета в рамках программы выделено 203,1 млн тенге на реализацию семи проектов района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, как реализуется программа «Ауыл – Ел бесігі», сообщил на брифинге аким Егиндыкольского района Ерлан Мухамедин. По его словам, по программе из республиканского бюджета выделено 203,1 млн тенге на реализацию семи проектов.

«Проведена работа в селе Егиндыколь по ремонту внутрипоселковых дорог, заасфальтировано семь улиц. Помимо программы «Ауыл – Ел бесігі», на асфальтирование дорог сел Егиндыкольского района были выделены средства из областного и местного бюджетов в рамках программы «Развитие регионов», - отметил аким.

За счет областного бюджета произведена укладка асфальта по улицам села Егиндыколь и Полтавское на сумму 147,5 млн тенге. В селе Узынколь осуществлен текущий ремонт внутрипоселковых дорог.

«Из средств местного бюджета в сумме 22,6 млн тенге отремонтировали улицы в селе Спиридоновка и Алакольского сельского округа. Благодаря поддержке руководства области в этом году было улучшено качество улично-дорожного покрытия 22 улиц в четырех селах нашего района», - добавил Е. Мухамедин.