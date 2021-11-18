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2029 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

18 Ноября 2021 08:15
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2029 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2029 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 206,

город Алматы - 158,

город Шымкент - 47,

Акмолинская область - 121,

Актюбинская область - 35,

Алматинская область - 125,

Атырауская область - 28,

Восточно-Казахстанская область - 346,

Жамбылская область - 11,

Западно-Казахстанская область - 166,

Карагандинская область - 144,

Костанайская область - 299,

Кызылординская область - 19,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 199,

Северо-Казахстанская область - 107,

Туркестанская область - 13.

Итого выздоровевших в Казахстане - 921199.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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