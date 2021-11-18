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2029 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
18 Ноября 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2029 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 206,
город Алматы - 158,
город Шымкент - 47,
Акмолинская область - 121,
Актюбинская область - 35,
Алматинская область - 125,
Атырауская область - 28,
Восточно-Казахстанская область - 346,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 166,
Карагандинская область - 144,
Костанайская область - 299,
Кызылординская область - 19,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 199,
Северо-Казахстанская область - 107,
Туркестанская область - 13.
Итого выздоровевших в Казахстане - 921199.
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