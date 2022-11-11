2023 год в ОТГ объявлен Годом развития тюркской цивилизации

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – 2023 год в Организации тюркских государств объявлен Годом развития тюркской цивилизации. Об этом на саммите ОТГ в Самарканде заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Лидер Узбекистана подчеркнул, что странам-участницам организации важно сохранять, изучать и передать будущим поколениям бесценное наследие древней тюркской цивилизации.

«У тюркского мира великая история, достойная восхищения, великие предки и ни с чем не сравнимое богатство. И я убежден, что тюркский мир ждет великое будущее. Мы обязательно построим это будущее вместе с нашими трудолюбивыми, великодушными и благородными народами», - сказал Шавкат Мирзиёев.

Он отметил, что саммит в древнем городе Самарканде положит начало новому этапу развития цивилизации тюркского мира в современной истории.

«Сегодня будет принята Самаркандская декларация, которая отразит эту благородную идею. Также хочу выразить благодарность за поддержку нашего предложения об объявлении 2023 года в нашей Организации Годом развития тюркской цивилизации», - резюмировал Шавкат Мирзиёев.

Саммит Организации тюркских государств проходит в Самарканде 10-11 ноября. В заседании принимают участие главы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. В качестве наблюдателей на саммите участвуют представители Венгрии и Туркменистана.

Тюркский совет был образован в 2009 году. Изначально в него входили Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. В 2019 году к союзу присоединился Узбекистан. В ноябре 2021-го совет был переименован в Организацию тюркских государств. После саммита в Самарканде статус председателя в ОТГ перейдет от Турции к Узбекистану.

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