2022 год стал рекордным по числу убитых журналистов

14 Декабря 2022, 10:18

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Число убитых за год журналистов в 2022-м достигло максимума, говорится в декларации Международной федерации журналистов (FIJ), приуроченной ко Дню прав человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

С 1 января текущего года погибли 67 сотрудников СМИ, что на 20 больше, чем в прошлом году. На первом месте в печальном рейтинге стран, где гибнут журналисты - Украина. С конца февраля здесь погибли 12 человек. Далее следуют Мексика - 11 убитых журналистов и Гаити - 6.

Увеличилось и число журналистов, ставших жертвами политических репрессий, отмечают в FIJ. В настоящее время за решеткой находятся 375 работников СМИ. Китай и его союзники в Гонконге возглавляют список с 84 заключенными журналистами, за ними следуют Мьянма (64), Турция (51), Иран (34), Беларусь (33), Египет (23), Россия (29), Саудовская Аравия (11), Йемен (10), Сирия (9) и Индия (7).

Международная федерация журналистов намерена вынести на голосование следующей Генеральной Ассамблеи ООН Конвенцию о защите и обеспечении безопасности журналистов.

«Настало время принять конкретные меры по защите журналистики - одного из главных столпов демократии», - заключил генеральный секретарь FIJ Антони Белланже.

Фото: ru.euronews.com