РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:38, 21 Март 2022 | GMT +6

    2022 год объявлен Годом Ахмета Байтурсынулы в тюркском мире

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 21 марта в городе Нур-Султане Международная тюркская академия провела праздничное мероприятие, посвященное Наврузу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу академии.

    В мероприятии, прошедшем в новом здании академии, приняли участие президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Казахстан Дастан Дюшекеев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Казахстан Саидикрам Ниязходжаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Казахстан Батыр Реджепов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Казахстан Доржийн Баярхуу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Республике Казахстан Отто Иван Рона, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Казахстан Хайрулло Ибодзода, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Республике Казахстан Уфук Экиджи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Казахстан Агалар Атамогланов , Представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Берик Толендиев, депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководители ведущих СМИ, руководители этнокультурных центров, а также представители интеллигенции.

    Участники торжественного мероприятия ознакомились с Тюркским музеем, а также осмотрели выставку, организованную посольством Республики Таджикистан в Республике Казахстан.

    Государственный и общественный деятель Адиль Ахметов выступил с приветственным словом, и поздравил собравшихся с праздником Навруз.

    После этого почетные гости приняли участие в церемонии презентации книги «Ахмет Байтурсынулы и Алаш», изданной Тюркской академией на казахском, русском и английском языках в честь 150-летия со дня рождения Учителя нации А. Байтурсынулы.

    В сборник вошли исторические доклады, сделанные на 50-летний юбилей А. Байтурсынулы, содержательные статьи его современников и учеников, а также современных исследователей.

    Глава Международной тюркской академии Дархан Кыдырали представил новые издания, и официально объявил 2022 год «Годом Ахмета Байтурсынова» в тюркском мире.

    Послы, выступившие с поздравительными обращениями, выразили благодарность организаторам торжественного мероприятия, а также свои наилучшие пожелания в связи с праздником Навруз.

    Далее участники мероприятия приняли участие в церемонии встречи Нового года, ударив молотом по наковальне в соответствии с древним обычаем тюркского мира. Тюркская академия проводит эту церемонию ежегодно, превратив ее в традицию.

    Затем участники торжественного мероприятия прошли в юрту, специально установленную Тюркской академией, и отведали кушанья, приготовленные в честь праздника Навруз.

    Представители посольств предоставили свои национальные блюда для праздничного стола. Глава академии ознакомил почетных гостей со строением юрты и ее убранством.

    В завершение праздничного мероприятия его участникам были вручены специально приготовленные подарки от Тюркской академии.



    Теги:
    150-летие Ахмета Байтурсынова Культура Тюркский мир Астана Главная Общество Внешняя политика Казахстана
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в 1\4 финала Азиады по борьбе куреш
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!