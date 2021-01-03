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2021 год объявлен Международным годом овощей и фруктов

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Января 2021, 09:49
2021 год объявлен Международным годом овощей и фруктов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На фоне стремительного роста населения планеты специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) подчеркивают необходимость использования всех доступных продовольственных ресурсов. В связи с этим 2021 год в организации объявили Международным годом овощей и фруктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт международной Организации Объединённых наций.

Этот год будет посвящен распространению информации о питательной ценности овощей и фруктов и пропаганде здорового образа жизни.

В глобализованном мире с хорошо развитым сектором туризма и почти всеобщим доступом к интернету очень трудно кого-то удивить малоизвестными продуктами. Тем не менее, утверждают в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, существуют редкие, забытые виды овощей и фруктов, о которых многие из нас никогда не слышали.

Забывают о них по разным причинам: меняются тенденции и вкусы, какие-то культуры трудно выращивать, на другие – не выделяется достаточно ресурсов. При этом некоторые из редких овощей и фруктов намного лучше других сортов приспособлены к условиям в определенной стране или регионе, они содержат массу витаминов и питательных веществ и могут стать здоровым дополнением к рациону населения.

Кроме того, редкие культуры обладают высоким коммерческим потенциалом и, если найти для них подходящий рынок сбыта, могут стать источником доходов для небольших фермерских хозяйств.

На сайте организации также перечисляются виды редких овощей и фруктов, среди них: опунция или кактусовая груша, плоды хлебного дерева, моринга, испанский артишок и амарант.


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