2020 год стал насыщенным для тюркского мира – генеральный секретарь Тюркского совета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев выступил на Саммите сотрудничества тюркоязычных государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для нас большая радость видеть всех лидеров тюркского мира вместе на сегодняшнем саммите. Выражаем искреннюю благодарность Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Нурсултану Назарбаеву за неоценимый личный вклад в создание и развитие Тюркского совета. Хочу выразить искреннюю признательность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, который всегда поддерживал активное участие Казахстана в работе организации и организовал сегодняшний саммит на высоком уровне», - сказал Багдад Амреев на неформальном Саммите сотрудничества тюркоязычных государств.

По его словам, несмотря на все вызовы и трудности, 2020 год стал для тюркского мира насыщенным и продуктивным.

«Приветствуя Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, который впервые принимает участие в нашем саммите, я уверен, что братский Кыргызстан внесет большой вклад в укрепление сотрудничества и партнерства тюркского мира», - подчеркнул генеральный секретарь.

«Мы стали свидетелями роста ведущей роли Турции в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. Пользуясь случаем, хотелось бы особо отметить мощную поддержку Тюркского совета Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и неоценимый вклад в защиту и продвижение интересов тюркского мира на международной арене», - заключил спикер.



