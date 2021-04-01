2020 год стал насыщенным для тюркского мира – генеральный секретарь Тюркского совета
«Для нас большая радость видеть всех лидеров тюркского мира вместе на сегодняшнем саммите. Выражаем искреннюю благодарность Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Нурсултану Назарбаеву за неоценимый личный вклад в создание и развитие Тюркского совета. Хочу выразить искреннюю признательность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, который всегда поддерживал активное участие Казахстана в работе организации и организовал сегодняшний саммит на высоком уровне», - сказал Багдад Амреев на неформальном Саммите сотрудничества тюркоязычных государств.
По его словам, несмотря на все вызовы и трудности, 2020 год стал для тюркского мира насыщенным и продуктивным.
«Приветствуя Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, который впервые принимает участие в нашем саммите, я уверен, что братский Кыргызстан внесет большой вклад в укрепление сотрудничества и партнерства тюркского мира», - подчеркнул генеральный секретарь.
«Мы стали свидетелями роста ведущей роли Турции в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. Пользуясь случаем, хотелось бы особо отметить мощную поддержку Тюркского совета Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и неоценимый вклад в защиту и продвижение интересов тюркского мира на международной арене», - заключил спикер.