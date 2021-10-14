202 тысячи человек получили два компонента вакцин от КВИ в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки вакцинацию прошли 583 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 583 местных жителя.

Всего за период с 1 февраля 2021 года I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинированы 233 287 человек. II компонентом вакцин привиты 202 499 местных жителей.

Напомним, в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.