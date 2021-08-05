202 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 5 августа лечение от короавирусной инфекции продолжают получать 107 600 человек (–104 377 + и 3 223 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссыкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находятся 29 623 пациента, амбулаторно лечатся 77 977 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 1 832 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 417 пациентов, на аппарате ИВЛ – 202 пациента.