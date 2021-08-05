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202 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
5 Августа 2021 09:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 5 августа лечение от короавирусной инфекции продолжают получать 107 600 человек (–104 377 + и 3 223 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссыкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
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Из них в стационарах находятся 29 623 пациента, амбулаторно лечатся 77 977 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 1 832 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 417 пациентов, на аппарате ИВЛ – 202 пациента.
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