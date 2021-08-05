+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 33 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

202 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

5 Августа 2021 09:07
Поделиться:
202 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 5 августа лечение от короавирусной инфекции продолжают получать 107 600 человек (–104 377 + и 3 223 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссыкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Новости по теме
Почему можно доверять вакцинам от коронавируса, ответила врач
Свадебный той на 150 человек остановила полиция в Арыси Полицейские будут дежурить у развлекательных заведений Усть-Каменогорска Общественный транспорт не будет работать в выходные в Нур-Султане

Из них в стационарах находятся 29 623 пациента, амбулаторно лечатся 77 977 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 1 832 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 417 пациентов, на аппарате ИВЛ – 202 пациента.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Почему можно доверять вакцинам от коронавируса, ответила врач
Свадебный той на 150 человек остановила полиция в Арыси
Полицейские будут дежурить у развлекательных заведений Усть-Каменогорска
Общественный транспорт не будет работать в выходные в Нур-Султане
Популярное
1 У какой категории лиц не вырабатываются антитела
2 Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
3 Ограничительные меры ужесточают в СКО
4 Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области
5 Сель сошел в ущелье Левый Талгар
6 Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
Читайте также
Количество заболевших КВИ растет с каждым днем в Алматинской области
Зачем нужны две прививки от COVID-19, рассказала врач из Алматы
У какой категории лиц не вырабатываются антитела
Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
Ограничительные меры ужесточают в СКО
Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области
Сель сошел в ущелье Левый Талгар
Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив