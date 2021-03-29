202 объекта общепита посетила мониторинговая группа после взрыва газа в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков рассказал об итогах посещений объектов общепита после произошедшего в конце февраля взрыва газа в кафе, когда погибли три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети Б Жумабеков написал, что почти месяц в городе работала специальная мониторинговая группа, которая посещала объекты общественного питания. Главная цель ее работы – предотвратить использование на кухнях газовых баллонов. Согласно действующему законодательству, их хранение и использование запрещено в домах, где более двух этажей. Ранее на брифинге представитель департамента по чрезвычайным ситуациям отмечал , что баллоны продолжают использовать.

По информации акима Петропавловска, всего в городе 202 объекта общепита. Из них 55 находятся в многоквартирных жилых домах, 55 - в административных зданиях и на территории рынков, 67 - отдельно стоящие и 25 гостиниц.

«С согласия предпринимателей визуальным осмотром кухонного помещения охвачены все объекты общественного питания. Всем предпринимателям были выданы памятки о правилах использования бытовых газовых баллонов и соблюдения техники безопасности. Итогам мониторинга выявлено, что 130 объектов работают в безопасном режиме, 63 временно не функционируют, 7 перепрофилированы под другую деятельность. Несмотря на широкий резонанс, вызванный взрывом на ул. Интернациональная 21, к сожалению выявлено 2 объекта, на кухнях которых использовались газовые баллоны. Кроме того, имеется ряд заявлений от жильцов многоквартирных домов, где говорится об использовании газовых баллонов в кафе, находящихся на первых этажах», - написал Б.Жумабеков.

Он добавил, что по выявленным нарушениям и по обращениям граждан проведут проверки.

«С руководителем Северо-Казахстанской областной палаты предпринимателей Арманом Уразгуловым пришли к соглашению о проведении разъяснительной работы среди предпринимателей. Палата выступила с инициативой заключить меморандум с субъектами бизнеса в сфере общественного питания по вопросу соблюдения правил использования и хранения газовых баллонов», - проинформировал Б.Жумабеков.

Взрыв газа в кафе Петропавловска буквально недавно прокомментировал Премьер-министр РК Аскар Мамин. Он отметил, что «по завершению следственных действий (установлению причин пожаров) будет дана оценка действиям соответствующих лиц и определена их ответственность».