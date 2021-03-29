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    09:42, 29 Март 2021 | GMT +6

    202 объекта общепита посетила мониторинговая группа после взрыва газа в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков рассказал об итогах посещений объектов общепита после произошедшего в конце февраля взрыва газа в кафе, когда погибли три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На своей странице в социальной сети Б Жумабеков написал, что почти месяц в городе работала специальная мониторинговая группа, которая посещала объекты общественного питания. Главная цель ее работы – предотвратить использование на кухнях газовых баллонов. Согласно действующему законодательству, их хранение и использование запрещено в домах, где более двух этажей. Ранее на брифинге представитель департамента по чрезвычайным ситуациям отмечал , что баллоны продолжают использовать.

    По информации акима Петропавловска, всего в городе 202 объекта общепита. Из них 55 находятся в многоквартирных жилых домах, 55 - в административных зданиях и на территории рынков, 67 - отдельно стоящие и 25 гостиниц.

    «С согласия предпринимателей визуальным осмотром кухонного помещения охвачены все объекты общественного питания. Всем предпринимателям были выданы памятки о правилах использования бытовых газовых баллонов и соблюдения техники безопасности. Итогам мониторинга выявлено, что 130 объектов работают в безопасном режиме, 63 временно не функционируют, 7 перепрофилированы под другую деятельность. Несмотря на широкий резонанс, вызванный взрывом на ул. Интернациональная 21, к сожалению выявлено 2 объекта, на кухнях которых использовались газовые баллоны. Кроме того, имеется ряд заявлений от жильцов многоквартирных домов, где говорится об использовании газовых баллонов в кафе, находящихся на первых этажах», - написал Б.Жумабеков.

    Он добавил, что по выявленным нарушениям и по обращениям граждан проведут проверки.

    «С руководителем Северо-Казахстанской областной палаты предпринимателей Арманом Уразгуловым пришли к соглашению о проведении разъяснительной работы среди предпринимателей. Палата выступила с инициативой заключить меморандум с субъектами бизнеса в сфере общественного питания по вопросу соблюдения правил использования и хранения газовых баллонов», - проинформировал Б.Жумабеков.

    Взрыв газа в кафе Петропавловска буквально недавно прокомментировал Премьер-министр РК Аскар Мамин. Он отметил, что «по завершению следственных действий (установлению причин пожаров) будет дана оценка действиям соответствующих лиц и определена их ответственность».


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Акимат Происшествия
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