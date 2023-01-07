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202 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

7 Января 2023, 09:43
202 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 7 января лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 2 437 человек (–2 295+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находятся 272 пациента, на амбулаторном – 2 165 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане коронавирусом заболели 202 человека (из них 195 КВИ+ и 7 КВИ-).

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 15 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 4 пациента.


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