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2018 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

19 Мая 2021 08:01
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2018 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2018 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 264,

город Алматы - 525,

город Шымкент - 81,

Акмолинская область - 131,

Актюбинская область - 68,

Алматинская область - 114,

Атырауская область - 66,

Восточно-Казахстанская область - 77,

Жамбылская область - 21,

Западно-Казахстанская область - 98,

Карагандинская область - 328,

Костанайская область - 35,

Кызылординская область - 24,

Мангистауская область - 56,

Павлодарская область - 97,

Северо-Казахстанская область - 14,

Туркестанская область - 19.

Всего в стране выявлено 364 048 заболевших.

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#Здравоохранение  
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