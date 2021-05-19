2018 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2018 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 264,

город Алматы - 525,

город Шымкент - 81,

Акмолинская область - 131,

Актюбинская область - 68,

Алматинская область - 114,

Атырауская область - 66,

Восточно-Казахстанская область - 77,

Жамбылская область - 21,

Западно-Казахстанская область - 98,

Карагандинская область - 328,

Костанайская область - 35,

Кызылординская область - 24,

Мангистауская область - 56,

Павлодарская область - 97,

Северо-Казахстанская область - 14,

Туркестанская область - 19.

Всего в стране выявлено 364 048 заболевших.