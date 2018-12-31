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2018 год в одном кадре

31 Декабря 2018 01:31 77
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2018 год в одном кадре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Одной фотографии достаточно, чтобы рассказать целую историю. Еuronews выбрал несколько главных, с точки зрения телеканала, фотографий, иллюстрирующих события уходящего 2018 года, передает МИА «Казинформ». 

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2018 год в одном кадре

 

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Ключевые слова: Евросоюз,
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