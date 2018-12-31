2018 год в одном кадре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Одной фотографии достаточно, чтобы рассказать целую историю. Еuronews выбрал несколько главных, с точки зрения телеканала, фотографий, иллюстрирующих события уходящего 2018 года, передает МИА «Казинформ».

Демонстранты в желтых жилетах - символе французского протестного движения, которое началось из-за повышения налога на топливо, - ходят в облаке слезоточивого газа у Триумфальной арки в Париже. 1 декабря, 2018.





Дым валит из кратера вулкана Фуэго в Гватемале по окончании его пятого извержения. Первое мощное извержение вулкана произошло в июне этого года, 190 человек стали его жертвами. 19 ноября 2018.





Пожарные на фоне пожара «Кэмп» в Калифорнии, США. Лесной пожар площадью 62 тысячи гектаров на севере штата начался 8 ноября и уничтожил горный город Парадайз. 85 человек погибли. 8 ноября 2018.





Мигрант, задержанный у берегов Средиземного моря, ждет в очереди в городе Мотрил на юге Испании. По данным ООН, в 2018 году морским путем в Европу прибыли более 100 тысяч мигрантов из Северной Африки и других регионов. 2 октября 2018.





Машины спасателей выстроились у обрушившегося моста Моранди в итальянском портовом городе Генуя. В результате крушения погибли более 30 человек. 15 августа 2018.





Президент Франции Эммануэль Макрон болеет за сборную на финале Чемпионата мира по футболу в Москве. Франция выиграла у Хорватии со счётом 4:2 и во второй раз в истории стала чемпионом мира. 15 июля 2018.





Балерина Михайловского театра в Петербурге смотрит трансляцию четвертьфинала Чемпионата мира по футболу с участием сборных России и Хорватии. Счет по итогам основного времени был 2:2. Хорваты вышли в полуфинал благодаря серии пенальти. 7 июля 2018.





Принц Гарри и Меган Маркл после венчания в капелле св. Георгия в Виндзоре. Внук королевы Великобритании Елизаветы II взял в жёны бывшую американскую актрису и фотомодель, которая ранее была известная прежде всего благодаря роли в телесериале «Форс-мажоры». 19 мая 2018.





Швейцарский фристайлист Дмитрий Ислер тренируется во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Зимние Олимпийские игры прошли в Южной Корее с 9 по 25 февраля. 17 февраля 2018.



