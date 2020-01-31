200 жамбылских студентов-волонтеров провели акцию «Саулык»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - С акции проекта «Саулык» по медицинской помощи населению города стартовал в Год волонтера, объявленного Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, волонтерский отряд «От сердца к сердцу» Жамбылского высшего медицинского колледжа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в управлении здравоохранения акимата Жамбылской области, в ходе акции 200 студентов всех курсов и 30 преподавателей в течение нескольких часов принимали посетителей крупного торгового центра Тараза.

Жизнерадостная молодежь в разноцветных футболках сразу привлекала внимание посетителей, которые охотно получали предлагаемые медицинские услуги. Молодые волонтеры определяли давление, измеряли уровень сахара в крови, определяли рост и вес, давали консультации по здоровому питанию, раздавали аскорбиновую кислоту, гематоген и защитные маски. Полученная в ходе консультаций информация о состоянии обратившихся будет передана в городские поликлиники.

В Жамбылском высшем медицинском колледже работают две группы волонтеров (200 студентов): «Жүректен жүрекке», «От сердца к сердцу».

«Так как мы готовим медицинских работников, то наши студенты с удовольствием участвуют в волонтерском движении «Саулык», - сказала директор Жамбылского высшего медицинского колледжа Жамиля Сарыбекова. – Ведь волонтерство – это не только бесплатная работа, но и показатель ответственности гражданина».

По словам руководителя колледжа, в этом году волонтерское движение в этом учебном заведении разделено на семь направлений, одним из которых является «Саулык». Волонтерские отряды Жамбылского высшего медицинского колледжа, созданные семь лет назад, работают на постоянной основе, посещая дома престарелых, детские дома, вместе с сотрудниками фонда «Амазонка» оказывают медицинскую помощь по уходу за онкологическими больными.

В ходе проведения медицинских услуг студенты организовали молодежный флеш-моб и концертную программу.

«Наша будущая профессия связана с помощью людям и, начиная с первого курса, мы с готовностью участвуем во всех волонтерских мероприятиях, - призналась участница движения второкурсница Диана Токтарбай. – Уже сейчас именно таким образом мы готовимся к своей профессиональной деятельности».

Волонтеры Жамбылского высшего медицинского колледжа передали эстафету милосердия Таразскому индустриально-технологическому колледжу № 12.



