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200 водителей наказали за ксеноновые фары в Атырау

8 Февраля 2022 10:55
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200 водителей наказали за ксеноновые фары в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с начала года выявлено 200 водителей, установивших на свои автомобили ксеноновые фары. Около 60 водителей выявили на прошлой неделе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Среди нарушителей правил дорожного движения на территории города особо выделяются водителей, у которых на передние световые приборы автомобилей установлены ксенон, LED. Свет слепит встречных водителей, создавая аварийные ситуации, негативно влияет на безопасность дорожного движения, создает условия для ДТП. Поэтому в последнее время поступает все больше жалоб от водителей на ксеноновые и лэд-лампы. С начала года уже выявлено почти 200 таких нарушителей. У части из них это уже не первое подобное нарушение», - рассказал командир батальона патрульной полиции Нурлан Сарсенбаев.

Так, на рынке « Коктем « сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль марки «Lexus is 250», зарегистрированный в Армении. В ходе проверки установлено, что водитель (2000 года рождения) установил на свое авто ксеноновые фары. У него это повторное подобное нарушение в течение года.

«В отношении 22-летнего водителя составлен административный протокол. Он оштрафован на 61 260 тенге. Но таким нарушением грешат не только молодые люди, но и достаточно возрастные», - отметил представитель полиции.

Управление полиции Атырау строго предупреждают, что нельзя устанавливать на автомобили приборы наружного освещения не соответствующие требованиям конструкции транспортного средства. В случае их установки нарушитель привлекается к административной ответственности по части 5 статьи 590 КоАП РК.


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#Атырауская область   #Транспорт  
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Автор:

Виктор Сутягин

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