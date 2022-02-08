200 водителей наказали за ксеноновые фары в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с начала года выявлено 200 водителей, установивших на свои автомобили ксеноновые фары. Около 60 водителей выявили на прошлой неделе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди нарушителей правил дорожного движения на территории города особо выделяются водителей, у которых на передние световые приборы автомобилей установлены ксенон, LED. Свет слепит встречных водителей, создавая аварийные ситуации, негативно влияет на безопасность дорожного движения, создает условия для ДТП. Поэтому в последнее время поступает все больше жалоб от водителей на ксеноновые и лэд-лампы. С начала года уже выявлено почти 200 таких нарушителей. У части из них это уже не первое подобное нарушение», - рассказал командир батальона патрульной полиции Нурлан Сарсенбаев.

Так, на рынке « Коктем « сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль марки «Lexus is 250», зарегистрированный в Армении. В ходе проверки установлено, что водитель (2000 года рождения) установил на свое авто ксеноновые фары. У него это повторное подобное нарушение в течение года.

«В отношении 22-летнего водителя составлен административный протокол. Он оштрафован на 61 260 тенге. Но таким нарушением грешат не только молодые люди, но и достаточно возрастные», - отметил представитель полиции.

Управление полиции Атырау строго предупреждают, что нельзя устанавливать на автомобили приборы наружного освещения не соответствующие требованиям конструкции транспортного средства. В случае их установки нарушитель привлекается к административной ответственности по части 5 статьи 590 КоАП РК.