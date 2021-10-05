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    14:05, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    200 уголовных дел по торговле людьми зарегистрировано в Казахстане с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов сообщил о ситуации в стране в сфере торговли людьми и о принимаемых мерах по противодействию данным преступлениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На складывающуюся в последние годы обстановку с торговлей людьми как в Казахстане, так и во всем мире, ежегодно обращает внимание Глава государства, так как указанный вид незаконного обогащения существенно наносит физический вред гражданам и непосредственно нарушает их права и свободы. В результате реализации поручения Главы государства, указанного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий», в 2021 году Казахстан улучшил свои позиции по указанному вопросу, что в целом положительно отмечено международным сообществом: согласно Докладу Госдепартамента США о торговле людьми за 2021 год от 01.07.2021г. - Казахстан переведен во вторую категорию стран; в нем отмечено, что в стране осуществляются «значительные усилия» в этом направлении», - сказал Санжар Адилов на брифинге в СЦК.

    Ввиду открытости границ и усиления миграционных потоков и развития экономики, по его словам, данный вид преступления все чаще приобретает межгосударственный и транснациональный характер.

    «В связи с этим, противодействие торговле людьми находится на постоянном контроле у Министра внутренних дел. Так, за 9 месяцев текущего года в производстве МВД находилось 200 уголовных дел по указанным правонарушениям, зарегистрировано - 136, из которых 78 уже направлены в суд, по остальным расследование продолжается. В отношении 26 лиц вынесены обвинительные приговора с назначением различного вида наказания», - отметил спикер.

    «Полученные сегодня результаты в противодействии торговле людьми являются итогом работы всех заинтересованных государственных органов, проводимой в рамках Правительственных планов по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, с 2004 года принято 6 таких Планов», - заключил С. Адилов.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Права человека Общество Правоохранительные органы
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