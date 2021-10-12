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    13:52, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    200 тысяч жителей Атырауской области полностью привились от COVID-19

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от CОVID-19, двумя компонентами вакцин привито более 200 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получил 681 местный житель. Всего за период с 1 февраля 2021 года I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 232 102 человека. II компонентом вакцин привито 200 248 местных жителей.

    Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

    Как ранее сообщалось, число тяжело болеющих COVID-19 пациентов назвали в Атырау.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация Общество
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