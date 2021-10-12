200 тысяч жителей Атырауской области полностью привились от COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от CОVID-19, двумя компонентами вакцин привито более 200 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получил 681 местный житель. Всего за период с 1 февраля 2021 года I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 232 102 человека. II компонентом вакцин привито 200 248 местных жителей.

Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

Как ранее сообщалось, число тяжело болеющих COVID-19 пациентов назвали в Атырау.