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200 тысяч ж/д пассажиров могут не добраться до мест назначения из-за забастовки во Франции

25 Декабря 2022, 04:27
200 тысяч ж/д пассажиров могут не добраться до мест назначения из-за забастовки во Франции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники национальной железнодорожной компании Франции «SNCF» объявили о крупной забастовке в «рождественские» и «новогодние» праздники. По предварительным оценкам, около 200 тысяч пассажиров, возможно, не смогут добраться до мест назначения 23-25 декабря, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Коллектив контролеров «SNCF» объявил о забастовках на Рождество и Новый год при поддержке некоторых профсоюзов.

Согласно прогнозам руководства «SNCF Voyageurs», в рождественские выходные курсировать будут две трети поездов. В пятницу, 23 января, на юго-восточном и атлантическом направлениях ожидалось, что будут курсировать два из трех поездов, соединяющих центр страны с регионами; на севере Франции – один поезд из двух между Парижем и Лиллем, на востоке — три из четырех поездов.

По общим прогнозам, около 200 из 800 тысяч пассажиров, запланировавших поездки на поезде в эти выходные, не смогут доехать в пункты назначения.

Не исключено, что забастовка будет проходить и в новогодние выходные 31 декабря – 1 января.

Министр транспорта Франции Клеман Бон заявил, что будет сделано все возможное, чтобы французы смогли спокойно вернуться с рождественских и новогодних каникул.

В свою очередь, контролеры признают, что протестная акция в праздники – неприятная неожиданность для общества. Однако, по их словам, на данный шаг их подталкивает безрезультатный диалог с руководством «SNCF» о подъеме их заработной платы на фоне высокой инфляции в стране.

При этом газета «Le Figaro» пишет, что движение контролеров, объявившее забастовку, сформировалось изначально из группы в одном их мобильных мессенджерах.

«Все началось с группы в WhatsApp, которую мы запустили весной для общения контроллеров в Марселе, - говорит Оливье, один из соучредителей нынешнего движения контролеров SNCF. – Это было настолько успешно, что мы создали общенациональную группу в Facebook. Сегодня на этой странице, открытой исключительно для специалистов, 3574 пользователя. Каждый третий контролер SNCF состоит в сообществе, объявившем о забастовке».

Фото: Euronews.


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