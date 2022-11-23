200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: в Сенате обсуждают законопроект

23 Ноября 2022, 11:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании Комитета по финансам и бюджету сенаторы обсудили законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», направленный на дальнейшее развитие предпринимательства и привлечение инвестиций в Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Нововведения, прописанные в законопроекте, предполагают расширение нормы по уменьшению налога НДС на 70% при переработке сельхозпродукции. Теперь такое снижение оплаты налога будет распространяться и на предприятия, которые занимаются переработкой рыбы. Снижение ставки НДС на 70% предложено ввести и для производителей сахара, кондитерских изделий и дрожжей. А импортеров сахарного сырья в законопроекте предложено освободить от уплаты НДС.

Прописано в данном законопроекте и применение единой ставки сбора за первичную регистрацию автомобилей, которые ввезены из-за рубежа в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Сумма сбора составляет - 200 тысяч тенге. Это поручение Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил в своем Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество»

По итогам обсуждения законопроекта на расширенном заседании Комитета сенаторами было принято решение направить его на рассмотрение Палаты.

Фото: senate.parlam.kz