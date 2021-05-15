200 тысяч цветов высадят в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – На городских клумбах и в цветниках Балхаша начали высаживать рассаду. В скором времени город украсят 200 тысяч цветов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Посадкой занимаются сотрудники «Зеленстроя». Они же будут удобрять растения и поливать. Ежедневно над украшением города работают 15 человек.

«Прежде чем высадить цветы, почву рыхлят и выравнивают. После делаем арыки и проливаем землю. Ответственность за растения несём тоже мы. Три раза в неделю водовоз будет приезжать и поливать цветы», – рассказал бригадир ТОО «Зеленстрой» Алпысбай Сагындыков.

Цветочное оформление Балхаша началось с клумб возле акимата. Затем бархатцами и петуниями украсили площадь Независимости, улицу Агыбая-батыра и набережную в центральном парке.



