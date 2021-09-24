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200 тысяч человек трудоустроено в рамках предвыборной программы Nur Otan – Бауыржан Байбек

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Сентября 2021, 19:05
200 тысяч человек трудоустроено в рамках предвыборной программы Nur Otan – Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек в рамках рабочих поездок по регионам посетил ряд объектов в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

«По поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева нами контролируются 217 дорожных карт по исполнению предвыборных обещаний в каждой области, городе и районе. Так, озвученная Главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборная программа «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» в регионах реализована уже на 14%», - отметил Бауыржан Байбек.

По его словам, с начала года построено порядка 9 млн кв.м жилья, открыты 131 школа, 70 детских садов и 22 медицинских объекта. Трудоустроено на постоянные рабочие места более 200 тысяч человек. Запущено 89 предприятий с привлечением инвестиций на 837 млрд тенге.

В Северо-Казахстанской области из запланированных 1134 мероприятий исполнено уже 26%. К примеру, в текущем году будут запущены 10 молочно-товарных ферм, строятся 2 откормочные площадки на 13 тысяч голов, 2 птицефабрики и т.д.

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С учётом проживания на селе более 40% граждан нашей страны в рамках проекта Елбасы «Ауыл – Ел бесігі» создаются условия для развития села, улучшения жизни сельских жителей. Поэтому вместе с председателем филиала, акимом области Кумаром Аксакаловым он ознакомился в Айыртауском районе с ходом строительства молочно-товарной фермы ТОО «Әдемі Астық» стоимостью более 1 млрд тенге.

«У поселка, где расположено крестьянское хозяйство, интересная история. В 2004 году из-за оттока населения село Прекрасное по сути прекратило свое существование. В 2011 году депутат областного маслихата от «Nur Оtan» Бахыт Кусаинов вернулся сюда, начав разводить скот. С учётом успешности проекта депутат стал активно поддерживать программу переселения из трудоизбыточных регионов. Так, на данный момент уже построено 14 домов, ведется строительство еще 10», - написал Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в рамках предвыборной программы данному вопросу также уделено особое внимание. Для прибывающих по программе «С дипломом в село» молодым специалистам будут выделяться льготные кредиты на приобретение жилья. На уровне регионов будут разработаны программы по решению жилищных проблем молодых семей. В целом, по стране ежегодно активными формами занятости будет охвачено до 700 тысяч человек.

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