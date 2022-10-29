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    14:14, 29 Октябрь 2022 | GMT +6

    200 тысяч человек составляет естественная убыль населения в РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин озвучил планы по строительству перинатальных центров в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Система перинатальных центров будет у нас построена в ближайшие четыре года, в 11 городах. Рождаемость сейчас достаточно хорошая. В прошлом году в Казахстане родились порядка 450 тысяч детей. При этом, естественная убыль населения составляет 200 тысяч человек», - сказал Серик Жумангарин на встрече с общественностью и бизнес-сообществом Костанайской области.

    Ранее С. Жумангарин разъяснил механизм работы социального кошелька.

    «Социальный кошелек предусматривает не только денежные меры поддержки. Там будут и немонетарные меры. К примеру, вы сходили на прием к врачу в рамках ГОБМП – вам придет сообщение о том, что у вас в социальном кошельке появился ваучер на покупку рецепта согласно оплате врача. Либо у вас появился ваучер – отрывной талон – на питание вашего ребенка в школе. Все эти меры реализованы, они сейчас пилотируются, и с 1 января мы переходим на социальный кошелек», - сказал Серик Жумангарин.


    Теги:
    Правительство РК Общество Минторговли Серик Жумангарин Правительство
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