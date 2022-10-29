200 тысяч человек составляет естественная убыль населения в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин озвучил планы по строительству перинатальных центров в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Система перинатальных центров будет у нас построена в ближайшие четыре года, в 11 городах. Рождаемость сейчас достаточно хорошая. В прошлом году в Казахстане родились порядка 450 тысяч детей. При этом, естественная убыль населения составляет 200 тысяч человек», - сказал Серик Жумангарин на встрече с общественностью и бизнес-сообществом Костанайской области.

Ранее С. Жумангарин разъяснил механизм работы социального кошелька.

«Социальный кошелек предусматривает не только денежные меры поддержки. Там будут и немонетарные меры. К примеру, вы сходили на прием к врачу в рамках ГОБМП – вам придет сообщение о том, что у вас в социальном кошельке появился ваучер на покупку рецепта согласно оплате врача. Либо у вас появился ваучер – отрывной талон – на питание вашего ребенка в школе. Все эти меры реализованы, они сейчас пилотируются, и с 1 января мы переходим на социальный кошелек», - сказал Серик Жумангарин.