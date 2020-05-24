200 столиц мира наизусть: 6-летний мальчик с феноменальной памятью живет в Мангыстау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангыстауской области проживает шестилетний мальчик, знающий наизусть названия 200 столиц различных стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жигер Берикбайулы живет со своей семьей в ауле Мунайлы Мангыстауской области. Учится в первом классе школы №9. По словам бабушки, Жигер знает наизусть не только названия, но и может безошибочно назвать место их расположения.

«Плюс он знает все океаны, материки. Интерес к этому у него зародился во время карантина. Во время выходных мы попросили атлас у соседской девочки, которая учится в пятом классе, и начали заниматься. Далее он сам заинтересовался и начал в интернете искать информацию о государствах», - рассказывает его бабушка Зиба Танирбергенова.

Бабушка заметила тягу к знаниям у ребенка, когда ему было четыре года, и стала ему покупать различные книги. Так мальчик начал расширять свой кругозор. Он интересуется и математикой, самостоятельно решает задачи. Что интересно, Жигер не ходил даже на подготовительные курсы перед поступлением в школу. В первый класс он пошел, подготовившись самостоятельно. В свободное время он не сидит за гаджетами и не увлекается мобильными телефонами, а играет в мяч или асыки.

Как только у него появляется в руках мобильник, мальчик сразу же через интернет начинает искать информацию о различных государствах, президентах, о геграфическом расположении и состоянии различных государств.

«Вместе с тем он по атласу собирает информацию о животных. Старается узнать об исчезающих видах животных и причинах такого положения дел», - добавляет его бабушка.

Шестилетний Жигер мечтает стать путешественником.

«В будущем я мечтаю путешествовать по миру и взять с собой родителей. Мне особенно нравится Швейцария с ее выскими горами и живописнейшей природой. Сейчас я учу языки», - рассказывает Жигер.

Сейчас мальчик изучает русский и английский языки. Он выучил суры на арабском языке и знает наизусть 99 имен Аллаха. Любит читать о жизни пророка Мухаммеда. Родители верят в большое будущее своего ребенка.