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200 школьников Карагандинской области прошли во второй тур республиканской олимпиады «Myń bala»

24 Августа 2020 16:46
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200 школьников Карагандинской области прошли во второй тур республиканской олимпиады «Myń bala»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В рамках инициативы Елбасы «Ел yмiтi» в этом году впервые проходит Республиканская национальная олимпиада «Myń bala». Проект направлен на ежегодное выявление тысячи наиболее способных учеников 5-х и 6-х классов из сельской местности для получения возможности обучения в лучших школах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.

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Организатор олимпиады - фонд «Академия Елбасы».

21 августа состоялся второй областной этап Республиканской национальной олимпиады «Myń bala». В Карагандинской области в первом туре приняли участие 8 320 учащихся. Во второй прошли 200 школьников, а соревновались 170 из них.

Олимпиада проходила на базе ХБН НИШ города Караганды, опорной школы №9 города Жезказгана, средней школы имени Б. Амалбекова в Жанааркинском районе и Центре детей и юношества города Каркаралинска.

Всем участникам второго тура будет предоставлен бесплатный доступ к курсам на развивающей онлайн-платформе El Úmiti для дальнейшего обучения.

Тысяче победителей республиканского этапа олимпиады «Myń bala» будет предложено обучение в специализированных школах для одарённых детей.


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#Карагандинская область   #Образование   #Социальная поддержка  
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