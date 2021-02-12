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    20:37, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    200 «щипачей» выявили с помощью видеокамер в автобусах Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С помощью видеокамер, установленных в автобусах Алматы, с поличным задержаны около 200 «щипачей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие данные за 2020 год приводит криминальная полиция города. Любители легкой наживы, промышлявшие в общественном транспорте, попали в объективы камер видеонаблюдения, которые были установлены в общественном транспорте.

    «Одного из злоумышленников сотрудники нашего подразделения задержали накануне. Это – 30-летний гражданин Ж. Он незаметно из сумки пассажирки похитили сотовый телефон. На выходе из автобуса подозреваемый был задержан оперативниками, негласно несшими службу в общественном транспорте. Установлено, что на его счету не одна кража чужого имущества. Как ранее мы информировали, на городских маршрутах дежурят мобильные группы оперативных сотрудников в штатском. Ими неоднократно пресекались карманные кражи, подозреваемые задерживались с поличным», – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров.

    По данным УКП, с момента установки в общественном транспорте видеокамер, количество карманных краж уменьшилось более чем в два раза.

    Всего в минувшем году количество краж чужого имущества сокращено в 2,5 раза. Пресечена преступная деятельность 85 преступных групп воров, орудовавших в автобусах и других общественных местах.



    Теги:
    МВД РК Алматы Правоохранительные органы
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