200 «щипачей» выявили с помощью видеокамер в автобусах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С помощью видеокамер, установленных в автобусах Алматы, с поличным задержаны около 200 «щипачей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие данные за 2020 год приводит криминальная полиция города. Любители легкой наживы, промышлявшие в общественном транспорте, попали в объективы камер видеонаблюдения, которые были установлены в общественном транспорте.

«Одного из злоумышленников сотрудники нашего подразделения задержали накануне. Это – 30-летний гражданин Ж. Он незаметно из сумки пассажирки похитили сотовый телефон. На выходе из автобуса подозреваемый был задержан оперативниками, негласно несшими службу в общественном транспорте. Установлено, что на его счету не одна кража чужого имущества. Как ранее мы информировали, на городских маршрутах дежурят мобильные группы оперативных сотрудников в штатском. Ими неоднократно пресекались карманные кражи, подозреваемые задерживались с поличным», – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров.

По данным УКП, с момента установки в общественном транспорте видеокамер, количество карманных краж уменьшилось более чем в два раза.

Всего в минувшем году количество краж чужого имущества сокращено в 2,5 раза. Пресечена преступная деятельность 85 преступных групп воров, орудовавших в автобусах и других общественных местах.



