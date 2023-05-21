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200 полицейских искали сбежавшего из дома школьника в ЗКО

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Мая 2023, 19:32
200 полицейских искали сбежавшего из дома школьника в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 200 сотрудников личного состава департамента полиции всю ночь искали 11-летнего ребенка, который не вернулся домой после школы. Это не первый уход подростка из семьи, он уже убегал январе этого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Западно-Казахстанской области.

В областном департаменте полиции сообщили, что заявление о пропаже несовершеннолетнего, 2012 года рождения, поступило от его матери 19 мая в 20:17. Женщина сообщила, что ее сын ученик 5-го класса не вернулся домой после уроков. Сотового телефона у ребенка не было. Сразу же был направлен на поиски весь личный состав департамента и приданные силы. В школе его охарактеризовали как общительного ребенка, но с неудовлетворительной успеваемостью.

«Поиски длились всю ночь, в проведении поисковых мероприятий было задействовано 200 сотрудников департамента полиции из числа сотрудников криминальной полиции, БПП, МПС, ОДН, СОБР, СОГ, которые вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями по охране общественного порядка, искали пропавшего ребенка, сбегающего из дома из-за ненадлежащего воспитания. Ранее ребенок уже убегал из дома в начале этого года. На следующий день беглеца обнаружили спящим в кустах недалеко от рынка «Алтын Алма», - сообщили в ДП региона.



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