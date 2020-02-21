200 отечественных автобусов закупят карагандинские перевозчики в 2020 году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде взялись за обновление не только автобусов, но и маршруток. По поручению Жениса Касымбека, перевозчики взяли на себя обязательства в течение трёх лет закупить новый общественный транспорт, передает МИА «Казинформ».

Руководители автопарков покупку транспорта отрабатывают через механизмы АО «БРК «Лизинг». Ожидается, что новая техника начнёт поступать в начале лета. Все автобусы будут отечественной сборки.

«Работа проведена со всеми перевозчиками. В 2019 году приобретено 79 автобусов. На этот год предусматриваем 200 автобусов: 115 большой вместимости и 85 – малой. Третий автопарк будет покупать 70 автобусов, пятый – 20, второй – 15. Остальное количество приходится на других перевозчиков», - рассказал аким Караганды Нурлан Аубакиров на совещании в областном акимате.

Ещё 199 автобусов планируют закупить в 2021 году.

«Люди выкладывают в социальных сетях видео с чёрным дымом от ваших маршруток. Нужно как можно скорее избавляться от морально и физически устаревшего транспорта. Вы обязаны 50% парка в этом году заменить. Мы вам создаём для этого все условия», - обратился Женис Касымбек к руководителям автопарков.

Аким области также потребовал, чтобы соблюдался единый вид пассажирского транспорта. Глава региона поручил проследить за тем, чтобы приобретались автобусы одной цветовой гаммы.