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200 обращений в сутки поступает в ситуационный центр Петропавловска

9 Августа 2021 14:37
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200 обращений в сутки поступает в ситуационный центр Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Работу ситуационного центра IKomek-109 обсудили в акимате Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы горакимата, каждый день на 109 поступает более 200 обращений. Из них 78% быстро и своевременно выполняются. Больше всего вопросов у горожан вызывают спил и вывоз деревьев, асфальтирование и щебеневание дорог и тротуаров, работа автобусных маршрутов.

«Есть факты, когда компетентные отделы предоставляют ответ об устранении инцидентов, однако на самом деле проблема не решена. Аким города Булат Жумабеков взял на личный контроль эту ситуацию и поручил наказать виновных сотрудников, при повторных случаях – уволить», - сообщили в пресс-службе акимата Петропавловска.

Ситуационный центр открыли в Петропавловске в конце 2019 года. Организовывали службе по примеру столичного центра IKomek.


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#Северо-Казахстанская область   #Акимат   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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