200 незаконных трудовых мигрантов выявили в СКО

14 Декабря 2022, 09:21

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские с начала года привлекли к ответственности 52 работодателя, которые нарушили правила приема иностранных граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, выявили за этот же период 200 незаконных трудовых мигрантов.

Стражи порядка отмечают, что чаще всего нарушают законодательство руководители строительных компаний и сельхозпредприятий, за что несут административную ответственность.

«Для трудоустройства на территории Казахстана иностранцы должны иметь соответствующее разрешение. Исключение составляют граждане стран ЕАЭС - Армении, Беларуси, Кыргызстана и России. Они могут работать на основании трудового договора до одного года, потом его потребуется продлить», - напомнил начальник управления миграционной службы Талгат Абилов.

Между Казахстаном и Азербайджаном, Грузией, Таджикистаном, Узбекистаном, Украиной и Молдовой действует безвизовый режим пребывания на срок до 30 или 90 дней. Жители этих стран имеют право устроиться надомными работниками у физических лиц. Разрешение на трудоустройство они получают в ЦОНе сроком на 1, 2 или 3 месяца с правом продления до 1 года. После им необходимо покинуть пределы РК. Трудиться дальше в нашей стране они могут не раньше, чем через месяц.