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200 метров длился пьяный вояж угонщика в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
23 Ноября 2021, 14:56
200 метров длился пьяный вояж угонщика в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области молодой человек угнал автомобиль своего знакомого. Пьяный вояж завершился через 200 метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, заявление об угоне написал житель села Саумалколь Айыртауского района.

Выяснилось, что ночью его сын привёз родственника в кафе. Пока разговаривал со знакомыми, машина была заведена. Один из его собеседников сел в салон автомобиля и уже через минуту скрылся в неизвестном направлении. Уехал недалеко, как оказалось. Через 200 метров машина съехала в кювет. Там её обнаружили проезжавшие рядом сотрудники батальона патрульной полиции. Они помогли выбраться из салона 19-летнему сельчанину, находившемуся за рулём в состоянии опьянения.

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Идет досудебное расследование по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Собран административный материал за управление в нетрезвом виде.

С начала года по области зарегистрировали 61 факт неправомерного завладения автотранспортом. Из них окончено производством 45.

Северо-Казахстанская область   Борьба с преступностью   ДТП   МВД РК  
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