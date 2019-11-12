200-литровую бочку марихуаны вывез из Шу житель Тараза

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Наркополицейские завершают оперативно-розыскные мероприятия, реализуемые в рамках республиканской операции «Кокнар-2019». Во многих регионах страны задерживают граждан, вывозивших марихуану из Шуской долины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности Мангистауской области задержан житель города Тараза, который арендовал бокс в промышленной зоне для хранения марихуаны.

При проведении обыска изъята 200-литровая металлическая бочка, наполненная марихуаной общим весом более 71 килограмма.

Как пояснил задержанный, марихуану он вывез из города Шу проселочными дорогами, чтобы избежать внимания полиции.

В ходе обысковых мероприятий в этой же промзоне установлен еще один местный житель, у которого в арендуемом боксе обнаружен пакет с марихуаной весом более 1 килограмма.

Задержанные дали признательные показания и водворены в ИВС. Возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления возможной связи двух задержанных.