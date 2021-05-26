200 литров кумыса передали для онкологических больных волонтёры из Жайрема

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Добровольная группа из посёлка Жайрем «Волонтёры производства» решила поддержать пациентов Карагандинского областного онкологического диспансера. За несколько дней они собрали деньги, купили 200 литров кумыса и привезли в медицинское учреждение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кобылье молоко станет хорошим подспорьем в выздоровлении. Кумыс необходим пациентам, получающим химио- и лучевую терапию. Есть у него и противопоказание – сразу после операции пить его нельзя.

«Идею обеспечить онкобольных кумысом подала одна из наших добровольцев. Она сама попала в эту больницу. Диагноз не подтвердился, поэтому вернулась счастливая домой и предложила сделать доброе дело», – рассказывает руководитель группы «Волонтёры производства» Гаухар Наурызбаева.

Сегодня в группу «Волонтёры производства» входят 150 добровольцев, работающих в компании «Казцинк». И все они как один решили, что стоит помочь землякам. Деньги были собраны практически за один день. Удалось приобрести 200 литров свежего кумыса, сделанного руками жайремцев. В итоге его получат 180 пациентов медучреждения. От их имени волонтёров поблагодарил за отзывчивость и милосердие главный врач диспансера Муратбек Жумакаев.

«Каждый месяц мы помогаем сельчанам. Она идёт в двух направлениях. Это материальная поддержка – закупаем продукты, необходимые вещи. И выходим на субботники, помогаем с покраской, побелкой. Изначально мы договаривались, что будем охватывать благотворительностью только жителей Жайрема. Но так получилось, что помогли малоимущим семьям из Каражала и Усть-Каменогорска. Теперь вот жителям всей области стараемся помочь», – поделилась Гаухар Наурызбаева.

Скоро близится 1 июня. Волонтёры группы уже готовятся к празднику. Собирают деньги на подарки для детей-инвалидов посёлка Жайрем.