200 километров за 48 часов: карагандинский военнослужащий совершает ультрамарафон

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий военной полиции старший лейтенант Зангар Алкенов впервые в Казахстане совершает ультрамарафон по маршруту Караганда – Жанаарка. Он планирует преодолеть 200 километров за 48 часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Военнослужащий стартовал 2 сентября в 7:00 часов от контрольно-пропускного пункта Отдела военной полиции и по плану завершит марафон 4 сентября в родном Жанааркинском районе.

Свой забег офицер посвящает 23-й годовщине образования Отдела военной полиции Карагандинского гарнизона.

Зангар Алкенов является мастером спорта РК по қазақ күресі и кандидатом в мастера спорта по дзюдо и самбо. Ранее он был в составе сборной команды страны. Но после профессиональной травмы и перенесенных операций завершил профессиональную карьеру в борьбе и вот уже пятый год тренирует спортсменов Центрального спортивного клуба армии. Уже несколько лет он принимает участие в многокилометровых марафонах, самый продолжительный из которых был на 130 километров.

«Марафон на расстояние в 200 километров будет проверкой на прочность моих возможностей», – говорит военнослужащий.

Забег контролируется c помощью навигационной платформы, где в онлайн-режиме можно отслеживать маршрут и время бегуна в ультрамарафоне.