200 кг рыбы выловили браконьеры из озера Балхаш

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Полицейские изъяли 200 кг рыбы у трех браконьеров в Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники отдела полиции Актогайского района проводили рейдовые мероприятия около озера Балхаш. Буквально в 300 метрах от берега водоема стражи порядка заметили автомобиль УАЗ без государственного номера. Машина, следуя по бездорожью, пыталась выехать на трассу Екатеринбург –Алматы. Полицейские остановили авто под управлением 30-летнего мужчины.

Кроме него, в салоне машины находились двое пассажиров 59 и 50 лет. Во время осмотра в багажнике машины полицейские изъяли около 200 кг свежей рыбы разных видов. Сумма ущерба составила более 800 тысяч тенге.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений«. Ведется расследование.

