200 грузовиков оказались заблокированными на трассе в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Более 200 машин сопроводили дорожники в направлении Калбатау-Усть-Каменогорск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КазАвтоЖола.

«Колонну из 6 легковых и 200 грузовых машин сопровождали дорожники при помощи снегоочистительной дорожно-эксплуатационной техники в направлении от села Калбатау до города Усть-Каменогорска», - сообщили в КазАвтоЖоле.

На востоке страны последние трое суток наблюдается непогода. В связи со сложными погодными условиями закрыт ряд автодорог республиканского значения. После расчистки снега с помощью тяжелой техники вдоль автодорог образовались снежные стены высотой до 2 метров.

Дорожные службы работают в бесперебойном режиме, отметили в КазАвтоЖоле.