200 экспертов из 20 стран обсудили вопросы электронного обучения  госслужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась глобальная онлайн-конференция «Развитие человеческих ресурсов посредством электронного обучения: опыт стран», организованная Астанинским хабом государственной службы совместно с Министерством управления персоналом Республики Корея, Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и HR Ассоциацией Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

В работе конференции приняли участие 200 экспертов, госслужащих и ученых из 20 стран Европы, Азии и Америки.

В своей приветственной речи министр управления персоналом Республики Корея Ким Ву Ху отметил, что обучение играет решающую роль в повышении конкурентноспобности госслужащих во всех странах мира. В Республике Корея, в соответствии с тенденциями перехода к информационному обществу, активное внедрение электронного обучения было начато с 2000-х годов. С 2017 года все программы обучения объединены в Правительственную платформу электронного обучения. С 2020 года применяются передовые технологии искусственного интеллекта, разрабатывается open smart platform с целью развития человеческих ресурсов нового поколения. Он обозначил актуальность «системы самостоятельного электронного обучения в любом месте, в любое время, триста шестьдесят дней в году».

Выступая с приветственным словом, председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Анар Жаилганова подчеркнула, что государственная служба Казахстана доказала свою эффективность и способность адаптироваться к электронным форматам рабочих и учебных процессов, оперативно справляясь с вызовами кризиса, связанного с пандемией. Говоря об электронном обучении, Председатель Агентства сказала, что «онлайн формат обучения позволил расширить географию проводимых семинаров», отметив при этом роль Программы развития ООН и Хаба в организации обучения для развития цифровых навыков госслужащих.

Председатель Управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихан Байменов сказал, что новая реальность, связанная с пандемией, существенно повысила значение, а также активизировала применение современных технологий. «Госслужащие всего мира осваивают новейшие методы работы, можно сказать, что формируется «ZOOM» поколение госслужащих. Эти изменения представляют собой новые вызовы и одновременно являются новыми возможностями для HR менеджмента. В этих условиях возрастает значение e-learning обучения». В этой связи он поблагодарил партнеров Хаба и правительства ряда стран за их открытость и готовность делиться своими знаниями и опытом с другими странами.

В ходе конференции представители уполномоченных органов по делам госслужбы и экперты из Республики Корея, Казахстана, Украины, Узбекистана и Эстонии поделились опытом создания и развития платформ электронного обучения в своих странах, рассказали о нововведениях в этом направлении. Спикеры отметили, что особое внимание уделяется контенту, разнообразию форм, методов и продолжительности обучения. В последнее время развитие получает «micro-learning», то есть видео занятия продолжительностью 10-15 минут. При этом безопасность и стабильность электронного обучения ставится во главу угла.

Опыт указанных стран вызвал значительный интерес у участников конференции ввиду того, что в условиях Covid-19 во всем мире существенно возросло значение электронного обучения в повышении потенциала государственной службы.

Все спикеры также особо отметили роль Астанинского хаба госслужбы в продвижении передовых практик, обмена опытом среди стран-участниц, партнеров и экспертного сообщества.