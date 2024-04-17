200 единиц спецтехники отправили из Шымкента в пострадавшие от паводков регионы

Шымкентцы спешат на помощь жителям пострадавших от паводков регионов. Мегаполис отправил в пострадавшие от паводков области различную строительную технику, которая будет задействована в восстановлении населенных пунктов. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы акимата Шымкента, состоялась погрузка техники на железнодорожные платформы. Примерно через сутки в пострадавшие регионы из Шымкента придут самосвалы, бульдозеры, экскаваторы и погрузчики, которые будут задействованы в расчистке населенных пунктов, из которых уже ушла вода.

Фото: акимат Шымкента

С ходом работ по погрузке и отправки специальной автотехники ознакомился аким города Габит Сыздыкбеков. Автотранспорт предоставлен подведомственными акимату управлениями и частными компаниями.

— Ранее на помощь жителям регионов, терпящих бедствие, была направлена команда спасателей департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента. Они в круглосуточном режиме участвуют в проведении аварийно-спасательных работ, — сообщили в пресс-службе акимата Шымкента.

Фото: акимат Шымкента