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    19:18, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    200 единиц спецтехники отправили из Шымкента в пострадавшие от паводков регионы

    помощь, паводки, техника
    Фото: акимат Шымкента

    Шымкентцы спешат на помощь жителям пострадавших от паводков регионов. Мегаполис  отправил в пострадавшие от паводков области различную строительную технику, которая будет задействована в восстановлении населенных пунктов. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы акимата Шымкента, состоялась погрузка техники на железнодорожные платформы. Примерно через сутки в пострадавшие регионы из Шымкента придут самосвалы, бульдозеры, экскаваторы и погрузчики, которые будут задействованы в расчистке населенных пунктов, из которых уже ушла вода.

    техника
    Фото: акимат Шымкента

    С ходом работ по погрузке и отправки специальной автотехники ознакомился аким города Габит Сыздыкбеков. Автотранспорт предоставлен подведомственными акимату управлениями и частными компаниями.

    — Ранее на помощь жителям регионов, терпящих бедствие, была направлена команда спасателей департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента. Они в круглосуточном режиме участвуют в проведении аварийно-спасательных работ, — сообщили в пресс-службе акимата Шымкента.

    техника
    Фото: акимат Шымкента
    акимат Шымкента
    Фото: акимат Шымкента

     

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Шымкент Акимат Паводки в Казахстане Паводки
    Ирина Галушко
    Автор
    Ирина Галушко
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