200 детей получили новогодние подарки от имени Президента в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице стартовала экспресс-эстафета по персональной доставке новогодних подарков от имени Президента Казахстана. Подарки получили 200 детей из социально уязвимых семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.

Детям, оставшимся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, с особыми образовательными потребностями, а также одаренным, добившимся успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни доставили новогодние подарки от имени Президента. Торжественное открытие эстафеты началось с шествия сказочных персонажей и символа Нового года – Барыса и продолжилось концертной программой от ансамбля «Нұршашу», вокальной студии детского театра «Аманат», а также танцем новогодних снежинок в сопровождении лазерного шоу.

В атриуме Дворца установили праздничную новогоднюю елку, оформлена выставка новогодних подарков для детей, на телеэкране бегущая строка «Тәуелсіздікке 30-жыл!».

«Я уже второй год участвую в президентской елке. Сегодня мы хотим поздравить всех с наступающим Новым годом! Мы стараемся поднять настроение горожанам в онлайн формате. Я вот выступаю в костюме мышки», - рассказала участница танцевального шоу Мерей Еркин.

Кульминацией стало выступление 30 «Санта-Клаусов» и выход гномиков с санями, где Аяз-ата и Ақшақар везут детям большой мешок с подарками. В качестве подарков детям были доставлены: сертификат на 100 тысяч тенге на приобретение одежды, сладости, настольная игра, книга, поздравительная открытка.

«Я очень рада. Я сама воспитываю четверых детей. Это огромный подарок для нас в такое время. Дети очень рады. Они так долго ждали, что придут Дед Мороз и Снегурочка и будут поздравлять детей. Очень благодарна таким акциям, ведь все дети ждут новогоднего чуда», - поделилась впечатлениями мать четверых детей.

Мероприятие прошло со строгим соблюдением санитарных норм и карантинных ограничений. Кроме того, участники экспресс-эстафеты, доставляющие подарки детям, прошли полный курс вакцинации от COVID-19.







