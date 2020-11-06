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200 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
6 Ноября 2020 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 200 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 45
город Алматы - 9
Акмолинская область - 41
Актюбинская область - 2
Алматинская область - 10
Атырауская область - 15
Восточно-Казахстанская область - 55
Жамбылская область - 2
Западно-Казахстанская область - 5
Карагандинская область - 11
Костанайская область - 2
Павлодарская область - 3
Итого выздоровевших в Казахстане - 107339.
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