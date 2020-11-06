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200 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

6 Ноября 2020 08:15
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200 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 200 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 45

город Алматы - 9

Акмолинская область - 41

Актюбинская область - 2

Алматинская область - 10

Атырауская область - 15

Восточно-Казахстанская область - 55

Жамбылская область - 2

Западно-Казахстанская область - 5

Карагандинская область - 11

Костанайская область - 2

Павлодарская область - 3

Итого выздоровевших в Казахстане - 107339.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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