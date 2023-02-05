200 человек устраняли последствия дождя в Шымкенте – МЧС

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан проинформировала о проведенных работах по ликвидации последствий осадков, выпавших 2 февраля на территории города Шымкента, передает МИА «Казинформ».

По данным МЧС, паводковая ситуация на территории города Шымкента стабильная. Ведется постоянный контроль над 10 гидротехническими сооружениями, четырьмя крупными реками и более 27 каналами. Заполняемость водоемов на территории города на сегодня составляет от 2 до 65 %. В настоящее время запасов в водоемах достаточно для приема паводковых вод. Уровень воды в реках низкий.

Департаментом по ЧС совместно с местными исполнительными органами подготовлено 40 тысяч мешков для ликвидации последствий подтопления, которые сгруппированы в непосредственной близости от мест возможного подтопления в каждом районе. В целях предупреждения паводков с территории пяти районов города было вывезено 63 тысячи кубометров снега.

Проведен аэровизуальный обзор паводкоопасных зон, по результатам которого зафиксировано большое скопление снега на отдаленных местах (населенный пункт Забадам, квартал 195, населенный пункт Елтай, микрорайон Туран), которые в случае таяния из-за потепления и осадков в виде дождя могут привести к паводкам.

Районные управления по чрезвычайным ситуациям совместно с районными акиматами провели наземный мониторинг возможных участков с опасными наводнениями, очистку каналов на участках, признанных опасными, ото льда и мусора, скопившихся в ирригационных системах.

В соответствии с поручением акима города с 30 января по особому распоряжению в Кризисном центре департамента был организован штаб, который работал в круглосуточном режиме и проводил координационные работы.

2 февраля в городе прошли осадки, подразделения департамента и районная администрация провели работы по откачке воды, сооружению дамб по 30 адресам. По городу было откачено 2230 м3 воды, с использованием 200 мешков сооружены дамбы. В аварийно-спасательных работах задействовано 200 человек личного состава, 32 мотопомпы, 42 единицы техники.

Приведены в готовность силы и средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций во время паводка, в том числе 535 человек, 101 единица техники различного назначения, 17 лодок, 78 единиц мотопомп.

Фото: пресс-служба МЧС РК