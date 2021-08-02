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200 человек погибло на дорогах Карагандинской области за полтора года

2 Августа 2021 21:19
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200 человек погибло на дорогах Карагандинской области за полтора года

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Карагандинской области провела заседание Координационного совета правоохранительных и специальных органов. Во время собрания была затронута проблема безопасности на дорогах региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На совещании в онлайн-формате участвовали более 80 представителей уполномоченных государственных органов, областного и районных акиматов, а также организаций в сфере обслуживания автодорог.

Только за последние полтора года на дорогах региона погибло 200 человек и более 800 получили увечья. Треть из них – это люди активного трудоспособного возраста и в каждом девятом дорожно-транспортном происшествии пострадал ребёнок.

Прокуратурой отмечено, что основная причина аварий - сознательное пренебрежение водителями правил дорожного движения. Каждое второе ДТП с летальным исходом происходит из-за превышения скорости. Причем 44 человека погибли на республиканских трассах «Алматы – Екатеринбург» и «Кызылорда – Павлодар».

«Также на автокатастрофы влияют неудовлетворительное состояние дорожной инфраструктуры и безнаказанность правонарушителей. Есть и другие риски - управление транспортом лицами, состоящими на учёте в психо/наркодиспансерах, аварии с участием животных, общественного и специального транспорта, недостаточный контроль за качеством обучения в автошколах», - сообщили в прокуратуре области.

Практически 50% (554) происшествий приходится на населенные пункты, где нет либо неисправны камеры видеонаблюдения, а также отсутствуют дорожные знаки. Системы фиксации не работают в городах Темиртау и Жезказган.

Поэтому одной из совместных задач определено проведение комплексного обследования автодорог и перекрестков для установки видеокамер на наиболее аварийных участках.

Предложено использовать недорогостоящие инструменты обеспечения безопасности на дорогах: проекционные пешеходные переходы, которые автоматически включаются при появлении пешехода и светоотражающие элементы на животных.

На заседании обсудили возможность моделирования схемы ДТП в компьютерном формате, с использованием на месте происшествия беспилотного аппарата «Дрон» для фотосъёмки.

Это обеспечит качество и достоверность материалов по ДТП, сократит время их составления и будет минимизировать дорожные заторы.

Местные исполнительные органы и полиция инициативу поддержали.

По итогам совещания был разработан Комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Все новшества и рекомендации в него включены. Ход реализации плана будет контролироваться.


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#Карагандинская область   #ДТП   #Статистика   #МВД РК  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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