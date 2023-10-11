200 человек остались без работы из-за закрытия птицефабрики – депутат Шукижанова

Мажилисмен Динара Шукижанова подняла проблему жителей села в Мангыстауской области, где 200 человек остались без работы из-за закрытия птицефабрики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, есть три вопроса, которые можно было бы решить совместно с Министерством сельского хозяйства. Тогда жители села не остались бы без работы. Однако, как выяснилось, Министерство пока не торопится с оказанием помощи сельчанам и предприятию.

- Депутаты фракции партии Respublica встречались с избирателями Мангыстауской области. Мой вопрос адресован Министерству сельского хозяйства. Одной из актуальных проблем в данном регионе являются высокие цены на продукты питания, и конечно же, трудоустройство местного населения. Три года назад в регионе открылась фабрика по производству мяса птицы «Актау АГРО». Мы там были. Производственная мощность предприятия составляет свыше 5 тысяч тонн мяса птицы, что позволяет обеспечить половину потребности региона. Самое важное – там было трудоустроено 200 жителей села. Однако в августе текущего месяца данная фабрика закрылась и жители села остались без работы. Три вопроса, которые мы могли бы решить, позволили бы предприятию остаться на плаву. Первый – выплата задолженностей по субсидиям в размере 170 миллионов тенге. Это предоставление кредитов на оборотные цели по линии АКК. Предприятие обращалось, но получало отказ. И обеспечение кормами из фуражных ресурсов продкорпорации. Министерство сельского хозяйства. Знаете ли вы об этой проблематике и каким образом вы можете решить это? - обратилась Динара Шукижанова к представителям Минсельхоза.

Вице-министр сельского хозяйства Абилхаир Тамабек ответил, что знают об этой ситуации, которая имела место быть в июле.

- Но главная причина закрытия ТОО «Актау АГРО» - из Уфы они привезли инкубационные яйца. Из-за того, что предприятие в Уфе закрылось из-за птичьего гриппа, предприятие в Мангыстауской области закрылось. Да, от агрокредитной корпорации предприятие получило средства в размере 5,6 миллиарда тенге. На сегодняшний день они просят 3 миллиарда тенге для открытия предприятия по производству инкубационных яиц. Вопрос будет вынесен на заседании совета директоров и будет решен вопрос 17 октября. По субсидиям никаких задолженностей нет. Они продлевали кредит. Когда кредиты продлевают, процент сверху платят полностью. Однако возникли несогласия по этому поводу. Однако это общее для всех правило. Что касается кормов, качество кормов стало низким. В нашей продкорпорации есть 235 тысяч тонн кормов. В Мангыстаускую область для транспортировки предусмотрена скидка до 80%. Никаких проблем с кормами нет. Как только решится вопрос с инкубационными яйцами, проблему тоже решим, - прокомментировал Абилхаир Тамабек.

Тем не менее, депутат Динара Шукижанова предложила обсудить вопрос отдельно с Министерством сельского хозяйства.