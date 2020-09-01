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200 человек эвакуировали с территории воинской части Тараза

1 Сентября 2020 07:42
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200 человек эвакуировали с территории воинской части Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На территории воинской части в Таразе проведено пожарно-тактическое учение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в группе внутренних и внешних коммуникаций ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Жамбылской области, проведено внеплановое пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара на территории войсковой части №5513 Национальной гвардии МВД РК.

«Целью учения было практически отработать начальствующим и рядовым составом службы пожаротушения организацию и тактику тушения пожара на режимных объектах, а также отработать взаимодействие противопожарным формированием воинской части-5513, - пояснили в ведомстве. - По тактическому замыслу, из-за короткого замыкания электропроводки произошел пожар на третьем этаже солдатской казармы №2. Диспетчером Единой-диспетчерской службы пожаротушения по повышенному рангу вызова №2 на место пожара были направлены силы и средства гарнизона противопожарной службы города Тараз».

На месте пожара для спасения людей, товарно-материальных ценностей и тушения пожара была организована работа штаба пожаротушения и создано два боевых участка. С личным составом отработаны действия по спасению и эвакуации людей, организации работы звеньев газодымозащитной службы, способов прокладки рукавных линий на верхние этажи здания, удаления продуктов горения с помощью дымососов.

«Противопожарным формированием ВЧ-5513 до приезда государственной противопожарной службы было эвакуировано 200 человек. Личным составом службы пожаротушения отработано спасение пяти человек и оказание медицинской помощи пострадавшим. В результате проведенных оперативных действий условный пожар успешно ликвидирован на принятой площади 70 квадратных метров», - рассказали в ДЧС Жамбылской области.

В проведении учения были задействованы подразделения гарнизона противопожарной службы города Тараза (специализированные пожарные части №1 и №2), сотрудники дежурной службы пожаротушения и аппарата управления службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области. Всего задействовано шесть единиц пожарной техники, один УАЗ, а также 35 человек личного состава.

По результатам учения сотрудниками дежурной службы пожаротушения и руководством ВЧ-5513 был произведен общий разбор. Отмечено, что подразделения, участвовавшие в проведении учения, успешно справились с поставленными боевыми задачами.


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#Жамбылская область   #Армия  
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Автор:

Галина Скрипник

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