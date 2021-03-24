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    10:17, 24 Март 2021 | GMT +6

    200 человек эвакуировали из снежных заносов в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за три дня из снежных заносов эвакуировали 200 человек, в том числе 13 детей, и 71 единицу техники. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, сильный ветер и низовая метель осложнили движение на дорогах Акжарского, Айыртауского, Тимирязевского и Тайыншинского районов. Всего зафиксировали 12 снежных заносов.

    «По всем случаям были немедленно приняты меры реагирования. Автотранспорт с людьми освободили из снежных заносов и эвакуировали на расчищенные участки дорог. Наиболее сложная обстановка сложилась в Айыртауском районе, где за три дня спасли 149 человек. Всего при проведении аварийно-спасательных работ было задействовано 27 человек личного состава и 22 единицы инженерной техники», - проинформировали в пресс-службе.

    Спасатели отметили, что жителей региона о грядущей метели предупредили заранее. Тем не менее, люди выехали за пределы населенных пунктов.


    Теги:
    Погода МЧС Северо-Казахстанская область Транспорт
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