200 человек эвакуировали из снежных заносов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за три дня из снежных заносов эвакуировали 200 человек, в том числе 13 детей, и 71 единицу техники. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, сильный ветер и низовая метель осложнили движение на дорогах Акжарского, Айыртауского, Тимирязевского и Тайыншинского районов. Всего зафиксировали 12 снежных заносов.

«По всем случаям были немедленно приняты меры реагирования. Автотранспорт с людьми освободили из снежных заносов и эвакуировали на расчищенные участки дорог. Наиболее сложная обстановка сложилась в Айыртауском районе, где за три дня спасли 149 человек. Всего при проведении аварийно-спасательных работ было задействовано 27 человек личного состава и 22 единицы инженерной техники», - проинформировали в пресс-службе.

Спасатели отметили, что жителей региона о грядущей метели предупредили заранее. Тем не менее, люди выехали за пределы населенных пунктов.