200 человек эвакуировали из гипермаркета в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске зарегистрировали возгорание в гипермаркете «Семейный», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, к месту пожара подразделения прибыли через четыре минуты по третьему рангу вызова. Горело одноэтажное здание для хранения тары, пристроенное к зданию гипермаркета.

Спасатели эвакуировали 150 посетителей и 50 человек персонала.

«В ликвидации пожара задействовали 10 единиц техники и 35 человек личного состава. Тушение развернули на двух боевых участках. Были приняты все меры по недопущению распространения огня на основное здание гипермаркета. Общая площадь пожара составила 45 квадратных метров. На ликвидацию возгорания понадобилось около одного часа. Причина и ущерб устанавливаются, жертв и пострадавших нет», - прокомментировали в пресс-службе.